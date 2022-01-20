Политолог Бальбек отреагировал на слова Кулебы о «запугивании» украинцев

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о том, что России «не победить Украину грубой силой».

Украинский министр также призвал «не верить в запугивания».

По мнению Бальбека, в первую очередь украинцев «запугал» официальный Киев, который уже не первый год «как шаман» выкрикивает «пророчества» о «нападении» России.

«Теперь, когда население подвержено панике, Кулеба решил сделать «полицейский разворот» во внутренней политике страны. Разумеется, всё это делается для того, чтобы не допустить в головы населения мысли, что их обманывали и что страной руководят не политики, а случайные люди», — рассказал политолог.

Ранее Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой.

По его словам, Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы украинцы паниковали.