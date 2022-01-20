Глава украинского МИД Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой
- AP
«Россия не сможет победить Украину грубой силой, но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике», — приводит УНИАН слова Кулебы.
По его словам, Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы украинцы паниковали.
Глава МИД призвал «не верить в запугивания».
Ранее Кулеба сообщил, что Киев не планирует никаких наступательных действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказываемая Западом военная помощь на Украине воспринимается как карт-бланш на проведение операции в Донбассе.