Глава украинского МИД Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой.
Глава украинского МИД Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой
  • AP

«Россия не сможет победить Украину грубой силой, но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике», — приводит УНИАН слова Кулебы.

По его словам, Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы украинцы паниковали.

Глава МИД призвал «не верить в запугивания».

Ранее Кулеба сообщил, что Киев не планирует никаких наступательных действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказываемая Западом военная помощь на Украине воспринимается как карт-бланш на проведение операции в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить