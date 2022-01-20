Глава украинского МИД Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что России не победить Украину грубой силой.

«Россия не сможет победить Украину грубой силой, но она пытается навредить нам коварными методами, подрывая нас изнутри, сея панику, нанося ущерб нашей экономике», — приводит УНИАН слова Кулебы.

По его словам, Россия «сознательно» запускает сигналы для того, чтобы украинцы паниковали.

Глава МИД призвал «не верить в запугивания».

Ранее Кулеба сообщил, что Киев не планирует никаких наступательных действий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что оказываемая Западом военная помощь на Украине воспринимается как карт-бланш на проведение операции в Донбассе.