Генсек ОДКБ Зась: организация сделает определённые выводы после операции в Казахстане

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что организация сделает определённые выводы после операции в Казахстане, но коренного изменения ожидать не стоит.

По его словам, миротворческая миссия в Казахстане показала, что силы и средства ОДКБ способны выполнять задачи организации.

«Конечно же, в коренной перестройке деятельности ОДКБ по итогам событий не видится необходимости, потому что система работает. Но определённые выводы будут сделаны и приняты к вниманию и исполнению», — приводит ТАСС заявление генсека ОДКБ.

Ранее Зась сообщил, что потерь среди личного состава и военной техники миротворческих сил организации в Казахстане не было.