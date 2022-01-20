Генсек ОДКБ Зась: организация сделает определённые выводы после операции в Казахстане
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По его словам, миротворческая миссия в Казахстане показала, что силы и средства ОДКБ способны выполнять задачи организации.
«Конечно же, в коренной перестройке деятельности ОДКБ по итогам событий не видится необходимости, потому что система работает. Но определённые выводы будут сделаны и приняты к вниманию и исполнению», — приводит ТАСС заявление генсека ОДКБ.
Ранее Зась сообщил, что потерь среди личного состава и военной техники миротворческих сил организации в Казахстане не было.