Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии потерь личного состава и техники в Казахстане
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Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
В телеграмме также говорится, что вывод воинских контингентов государств — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершён.
Отмечается, что подразделения миротворческих сил организованно, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.
«Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет», — заявил Зайнетдинов.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным.