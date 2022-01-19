Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии потерь личного состава и техники в Казахстане

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Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась сообщил в направленной главам стран ОДКБ телеграмме, что потерь среди личного состава и военной техники миротворческих сил организации в Казахстане не было.
Генсек ОДКБ Зась заявил об отсутствии потерь личного состава и техники в Казахстане
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Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В телеграмме также говорится, что вывод воинских контингентов государств — членов ОДКБ с территории Республики Казахстан завершён.

Отмечается, что подразделения миротворческих сил организованно, в установленные сроки прибыли в места постоянной дислокации.

«Потерь личного состава, вооружения и военной техники нет», — заявил Зайнетдинов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что пребывание миротворческого контингента ОДКБ в республике было краткосрочным, но эффективным. 

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