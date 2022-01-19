Посольство России выразило недоумение из-за высказываний осквернившего мемориал в Латвии

Посольство России в Латвии выразило недоумение из-за высказываний экс-мэра Крустпилсского края Гундарса Калве, который сорвал артиллерийское орудие с Мемориала освободителям и Героям Советского Союза в городе Екабпилсе.

Заявление диппредставительства опубликовано в Facebook.

«Крайнее недоумение вызывают растиражированные латвийскими СМИ выдержки из интервью так называемого нацпатриота Калве...» — отметили в посольстве.

В сообщении говорится, что Калве «открыто и с бравадой рассказывает местным изданиям о том, как в феврале 2021 года разрушил советский мемориал в центре города Екабпилса, сорвав с постамента и похитив артиллерийское орудие».

В посольстве отметили, что был нарушен облик памятника и осквернена могила, где покоятся останки советских военнослужащих, погибших при освобождении Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

«По всему видно, что этот гражданин чувствует полную безнаказанность за совершенное им преступление. Более того, он наглым образом заявляет о том, что намерен и в будущем продолжать «воевать» с советским мемориальным наследием, тем самым воодушевляя своих последователей на аналогичные «подвиги», — заявили в посольстве.

В диппредставительстве напомнили, что мемориальные объекты находятся под защитой двухстороннего соглашения России и Латвии.

В декабре посольство России в Латвии направило в МИД республики ноту с требованием расследовать акт вандализма в отношении мемориала советским воинам-освободителям в Риге.