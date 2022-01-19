Глава МИД Казахстана: приказ о стрельбе на поражение был направлен против боевиков
- AP
Он пояснил, что слова о ведении огня без предупреждения были выдернуты из контекста — заявление президента республики было сильным сигналом в адрес боевиков.
«Открывать огонь без предупреждения» — значит только против вооружённых боевиков», — приводит слова министра РИА Новости.
Тлеуберди также пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.
Известно, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.