Глава МИД Казахстана: приказ о стрельбе на поражение был направлен против боевиков

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Приказ о стрельбе на поражение был направлен против вооружённых боевиков, а не участников демонстраций, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Глава МИД Казахстана: приказ о стрельбе на поражение был направлен против боевиков
  • AP

Он пояснил, что слова о ведении огня без предупреждения были выдернуты из контекста — заявление президента республики было сильным сигналом в адрес боевиков.

«Открывать огонь без предупреждения» — значит только против вооружённых боевиков», — приводит слова министра РИА Новости.

Тлеуберди также пообещал, что государство обеспечит справедливое расследование дел задержанных в ходе беспорядков в стране.

Известно, что во время протестов в стране за правонарушения задержали около 2 тыс. человек.

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