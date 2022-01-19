Блинкен заверил Украину в предоставлении доппомощи по безопасности в ближайшее время

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен в рамках пресс-конференции по итогам переговоров в Киеве заверил власти Украины в предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности.
Блинкен заверил Украину в предоставлении доппомощи по безопасности в ближайшее время
  • AP

«Мы... запланировали такую помощь на протяжении следующих нескольких недель», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что за последний год Украина получила от властей США больше помощи в сфере безопасности, чем любая другая страна, начиная с 2014 года.

Ранее Блинкен провёл в Киеве встречу с Зеленским, в рамках которой они обсудили  возможности усиления экономического и финансового сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.

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