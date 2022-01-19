Блинкен заверил Украину в предоставлении доппомощи по безопасности в ближайшее время
- AP
«Мы... запланировали такую помощь на протяжении следующих нескольких недель», — заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что за последний год Украина получила от властей США больше помощи в сфере безопасности, чем любая другая страна, начиная с 2014 года.
Ранее Блинкен провёл в Киеве встречу с Зеленским, в рамках которой они обсудили возможности усиления экономического и финансового сотрудничества между Украиной и Соединёнными Штатами.