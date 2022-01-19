Представитель ЕС на Украине Маасикас заявил, что делегация следит за делом Порошенко

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Делегация ЕС на Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства по делу экс-президента Петра Порошенко.
Представитель ЕС на Украине Маасикас заявил, что делегация следит за делом Порошенко
  • AP

«Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства», — написал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в Twitter.

Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.

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