Представитель ЕС на Украине Маасикас заявил, что делегация следит за делом Порошенко

Делегация ЕС на Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства по делу экс-президента Петра Порошенко.

«Бывший президент Порошенко не был арестован, и сегодня Печерский суд в Киеве не вынес постановление о его домашнем аресте. Делегация ЕС в Украине будет продолжать внимательно следить за ходом разбирательства», — написал глава представительства ЕС на Украине Матти Маасикас в Twitter.

Печерский районный суд Киева избрал Порошенко меру пресечения в виде личного обязательства и обязал его сдать паспорта для выезда за границу.