Замглавы МИД России Сыромолотов назвал конечной целью протестов в Казахстане госпереворот
- AP
«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
По его словам, «главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов».
Дипломат добавил, что «о заказчиках, наверно, говорить преждевременно».
Замглавы МИД России Олег Сыромолотов также отметил, что в протестах в Казахстане принимали участие иностранцы и боевики, получившие опыт в горячих точках.
7 января в МВД Казахстана заявили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооружённых преступников и ранены 18.