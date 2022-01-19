Замглавы МИД России Сыромолотов назвал конечной целью протестов в Казахстане госпереворот

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В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака, целью которой был государственный переворот. Такое мнение выразил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.
Замглавы МИД России Сыромолотов назвал конечной целью протестов в Казахстане госпереворот
  • AP

«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», — цитирует РИА Новости Сыромолотова. 

По его словам, «главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов».

Дипломат добавил, что «о заказчиках, наверно, говорить преждевременно».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов также отметил, что в протестах в Казахстане принимали участие иностранцы и боевики, получившие опыт в горячих точках.

7 января в МВД Казахстана заявили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооружённых преступников и ранены 18.

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