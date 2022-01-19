Замглавы МИД России Сыромолотов назвал конечной целью протестов в Казахстане госпереворот

В Казахстане бандитами была предпринята гибридная террористическая атака, целью которой был государственный переворот. Такое мнение выразил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«Очевидно, что бандитами предпринята гибридная террористическая атака, конечной целью которой был государственный переворот», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

По его словам, «главной ударной силой бесчинствовавших в Алма-Ате были выходцы из некоторых стран и регионов».

Дипломат добавил, что «о заказчиках, наверно, говорить преждевременно».

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов также отметил, что в протестах в Казахстане принимали участие иностранцы и боевики, получившие опыт в горячих точках.

7 января в МВД Казахстана заявили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооружённых преступников и ранены 18.