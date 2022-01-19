Замглавы МИД России Сыромолотов: в протестах в Казахстане участвовали опытные боевики

В протестах в Казахстане принимали участие иностранцы и боевики, получившие опыт в горячих точках. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

«По информации правоохранительных органов Казахстана, среди нападавших были лица иностранного происхождения, а также боевики, получившие опыт в зарубежных странах и горячих точках», — приводит РИА Новости его слова.

Сыромолотов отметил, что в Казахстане зафиксирована агрессия «международных террористических банд, прошедших серьёзную подготовку за рубежом».

Ранее сообщалось, что во всех регионах Казахстана сняли режим чрезвычайного положения, который был введён из-за начала массовых беспорядков в республике.

7 января в МВД Казахстана заявили, что в ходе восстановления правопорядка были ликвидированы 26 вооружённых преступников и ранены 18.