Додон назвал нынешнее правительство Молдавии самым слабым в истории страны

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Правительство Молдавии во главе с Натальей Гаврилицей, сформированное Партией действия и солидарности, является самым слабым в истории страны, считает экс-президент республики Игорь Додон. Об этом он заявил в эфире телеканала Н-4.
Додон назвал нынешнее правительство Молдавии самым слабым в истории страны
  • AP

«Такого слабого правительства в Молдавии ещё не было. Люди не понимают, что происходит, им никто этого не объясняет. Сначала я думал, что они ошибаются, потому что они ещё новички в политике, но спустя полгода вижу, что эти ошибки стали хроническими», — сказал Додон, слова которого приводит ТАСС.

По мнению политика, нынешнее правительство не общается с населением, а «власть ежедневно совершает новые ошибки». Додон также выразил готовность прийти на помощь властям.

В декабре Додон заявил, что за год отношения Кишинёва с Москвой значительно ухудшились, но он надеется это исправить.

Молдавский премьер охарактеризовала политику страны по отношению к России как спокойную и взвешенную. По её мнению, Молдавия находится в положении маленького государства в «очень сложном регионе».

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