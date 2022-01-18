Посольство Белоруссии в Москве: посол Семашко проходит обследование в лечебном учреждении

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В посольстве Белоруссии в России сообщили, что белорусский посол Владимир Семашко находится в лечебном учреждении, однако состояние его здоровья не вызывает опасений: он продолжает работать с документами и решает рабочие вопросы по телефону.
Посольство Белоруссии в Москве: посол Семашко проходит обследование в лечебном учреждении
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, ранее в СМИ появилась информация, что Семашко госпитализирован в Москве.

«Да, он действительно находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья опасений не вызывает. Ожидается, что в ближайшие дни он приступит к работе... У него сейчас проходит обследование», — сказали в посольстве.

Ранее новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что считает своим главным приоритетом продолжение интеграции в рамках Союзного государства.

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