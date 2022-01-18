Режим ЧП на всей территории Казахстана прекратится 19 января

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что режим чрезвычайного положения на всей территории страны прекратится 19 января.

Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«С полуночи 19 января прекращается действие режима чрезвычайного положения в городах Нур-Султан и Алма-Ата, а также в Алма-Атинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях... Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни», — сообщил Уали.

Уточняется, что отменяются введённые на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения (ЧП) в Актюбинской области с 16 января.