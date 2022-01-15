Токаев подписал указ об отмене режима ЧП в Актюбинской области

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отмене режима чрезвычайного положения (ЧП) в Актюбинской области с 16 января.
Токаев подписал указ об отмене режима ЧП в Актюбинской области
  • © РИА Новости / Василий Крестьянинов

«В соответствии со статьёй 9 закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю отменить с 07:00 (04:00 мск) 16 января 2022 года чрезвычайное положение в границах Актюбинской области», — говорится в тексте документа.

Ранее президент Казахстана заявил, что введённый в стране режим чрезвычайного положения даёт свои результаты, по всей стране восстанавливается конституционная законность.

На прошлой неделе освобождённый после захвата участниками протестных акций аэропорт казахстанского города Актобе вернулся к работе в штатном режиме.

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