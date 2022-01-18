Ещё двое пострадавших в ходе беспорядков в Казахстане умерли в больницах

Ещё двое пострадавших в ходе массовых беспорядков в Казахстане скончались в больницах, общее число умерших в медицинских учреждениях достигло 177.

«По поводу умерших в медицинских организациях: на сегодняшний день составляет 177 пациентов. У двух пациентов, находящихся в реанимации в последние три дня, состояние ухудшилось, и пациенты погибли», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения республики Ажар Гиният.

По её информации, число обратившихся за медпомощью возросло до 2739.

15 января минздрав пояснял, что из 225 погибших в стране при беспорядках 175 умерли в медицинских учреждениях. Всего же за медицинской помощью обратились 2678 человек.