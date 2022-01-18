Назарбаев назвал разрушение целостности страны целью протестов в Казахстане
- AP
«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства», — заявил он в обращении к гражданам республики.
Назарбаев добавил, что независимость страны необходимо «беречь как зеницу ока».
Ранее первый президент Казахстана заявил о необходимости поддержать программу реформ действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева.