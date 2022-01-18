Назарбаев назвал разрушение целостности страны целью протестов в Казахстане

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нарушение целостности и устоев страны целью протестов в республике.
Назарбаев назвал разрушение целостности страны целью протестов в Казахстане
  • AP

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства», — заявил он в обращении к гражданам республики.

Назарбаев добавил, что независимость страны необходимо «беречь как зеницу ока».

Ранее первый президент Казахстана заявил о необходимости поддержать программу реформ действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева.

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