Назарбаев назвал разрушение целостности страны целью протестов в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал нарушение целостности и устоев страны целью протестов в республике.

«Январские события потрясли весь Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев нашего государства», — заявил он в обращении к гражданам республики.

Назарбаев добавил, что независимость страны необходимо «беречь как зеницу ока».

Ранее первый президент Казахстана заявил о необходимости поддержать программу реформ действующего лидера республики Касым-Жомарта Токаева.