Украинский вице-премьер и глава МИД Канады обсудили военную помощь Киеву

Вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с главой МИД Канады Мелани Жоли предоставление военной помощи Киеву.

«Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли усиление военной помощи Украине», — говорится в сообщении на сайте украинского кабмина.

Стороны также затронули темы поддержки евро-атлантических стремлений Украины и сотрудничества в сферах безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады отправлен на Украину на фоне обострения ситуации в стране.