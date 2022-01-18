Украинский вице-премьер и глава МИД Канады обсудили военную помощь Киеву

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Вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина обсудила с главой МИД Канады Мелани Жоли предоставление военной помощи Киеву.
Украинский вице-премьер и глава МИД Канады обсудили военную помощь Киеву
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«Ольга Стефанишина обсудила с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли усиление военной помощи Украине», — говорится в сообщении на сайте украинского кабмина.

Стороны также затронули темы поддержки евро-атлантических стремлений Украины и сотрудничества в сферах безопасности и обороны.

Ранее сообщалось, что небольшой контингент военных сил специального назначения Канады отправлен на Украину на фоне обострения ситуации в стране.

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