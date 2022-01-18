Захарова: российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российским дипломатам на Украине поступают персональные угрозы.

«Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всём этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста», — написала она в Telegram.

Один из недавних примеров, по её словам, — нападение на Генеральное консульство России во Львове с применением бутылок с зажигательной смесью.

«Но, несмотря на провокации и агрессивные выходки со стороны местных радикалов, повторю: наши загранучреждения работают штатно», — добавила она.

Ранее МИД России сообщил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме.