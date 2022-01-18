Пушилин: ситуация вокруг Донбасса находится в серьёзном напряжении

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что ситуация вокруг Донбасса сильно напряжена, так как напрямую связана с геополитикой.
Пушилин: ситуация вокруг Донбасса находится в серьёзном напряжении
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«НАТО приближается к границам России, всё больше вооружения завозится на территорию Украины, со стороны США, Канады (приезжают) инструкторы. Украина стягивает к линии соприкосновения огромное количество (военной) техники и личного состава, там объявлена мобилизация добровольческих батальонов. Украина использует ударные беспилотники, в том числе достаточно опасные — я говорю о «Байрактарах», — приводит РИА Новости слова Пушилина.

При этом он отметил, что во всём обвиняют Россию.

«Но тем не менее говорится, что опять что-то задумали Донбасс или Россия. Мы к этому привыкли, но сейчас баталии идут на геополитическом полюсе уже… Чем должно всё закончиться, тоже непонятно. Все находятся в достаточно серьёзном напряжении», — отметил Пушилин.

Ранее председатель Государственной думы России Вячеслав Володин на открытии весенней парламентской сессии заявил, что Североатлантический альянс стремится оккупировать Украину.

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