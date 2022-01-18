Число уголовных дел по факту беспорядков в Казахстане возросло до 695

Короткая ссылка
Число уголовных дел, которые расследуют в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.
Число уголовных дел по факту беспорядков в Казахстане возросло до 695
  • AP
  • © Vladimir Tretyakov/NUR.KZ

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти», — приводит РИА Новости слова Саргазина на брифинге.

По его словам, в качестве подозреваемых задержаны 780 лиц.

Как сообщает ТАСС, Саргазин также заявил о рассмотрении судами 8354 административных дел, связанных с беспорядками в стране.

Ранее сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали на юге республики гражданина Узбекистана, который, предположительно, принимал участие в беспорядках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить