Число уголовных дел по факту беспорядков в Казахстане возросло до 695

Число уголовных дел, которые расследуют в Казахстане по результатам массовых беспорядков, возросло до 695, сообщил старший помощник генерального прокурора республики Азамат Саргазин.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти», — приводит РИА Новости слова Саргазина на брифинге.

По его словам, в качестве подозреваемых задержаны 780 лиц.

Как сообщает ТАСС, Саргазин также заявил о рассмотрении судами 8354 административных дел, связанных с беспорядками в стране.

Ранее сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали на юге республики гражданина Узбекистана, который, предположительно, принимал участие в беспорядках.