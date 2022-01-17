На юге Казахстана задержан подозреваемый в участии в беспорядках гражданин Узбекистана

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Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана задержали на юге республики гражданина Узбекистана, который, предположительно, принимал участие в беспорядках.
На юге Казахстана задержан подозреваемый в участии в беспорядках гражданин Узбекистана
  • ©AP Photo/Sergei Grits

Об этом сообщила пресс-служба КНБ.

«В пункте пропуска «Жибек Жолы» (Туркестанская область) при попытке выезда в Республику Узбекистан задержан гражданин Республики Узбекистан 1993 года рождения», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в мобильном телефоне задержанного обнаружены видеоматериалы, снятые на месте беспорядков в казахстанском городе Шымкенте.

Ранее департамент полиции Алма-Аты призвал граждан сдать оружие, которое хранится незаконно, чтобы избежать уголовной ответственности.

В середине января начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате злоумышленники похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

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