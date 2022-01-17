Полиция Алма-Аты призвала граждан сдать незаконно хранящееся оружие

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Департамент полиции Алма-Аты призвал граждан сдать оружие, которое хранится незаконно, чтобы избежать уголовной ответственности.
Полиция Алма-Аты призвала граждан сдать незаконно хранящееся оружие
  • ©Pavel Pavlov/Anadolu Agency
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру Алма-Аты.

«Департамент полиции проводит акцию по приёму оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции», — говорится в сообщении.

В комендатуре подчеркнули, что в соответствии с законодательством лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.

16 января начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате злоумышленники похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.

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