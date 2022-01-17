Полиция Алма-Аты призвала граждан сдать незаконно хранящееся оружие
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комендатуру Алма-Аты.
«Департамент полиции проводит акцию по приёму оружия. Гражданам, хранящим у себя незаконное оружие, предоставляется возможность добровольно сдать его в ближайшее управление полиции», — говорится в сообщении.
В комендатуре подчеркнули, что в соответствии с законодательством лица, сдавшие оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности.
16 января начальник Департамента полиции города Канат Таймерденов заявил, что во время массовых беспорядков в Алма-Ате злоумышленники похитили более 1,3 тыс. единиц оружия.