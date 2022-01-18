Грызлов сообщил, что остаётся полпредом в контактной группе по Донбассу

Новый российский посол в Белоруссии Борис Грызлов в интервью ТАСС заявил, что продолжает занимать должность полномочного представителя России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«С 2015 года по указу президента я являюсь полномочным представителем России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине», — отметил Грызлов.

Он отметил, что во время работы председателем Госдумы с 2003 по 2011 год он также возглавлял Парламентское собрание Союзного государства. По словам Грызлова, контактная группа до апреля 2020 года, до перехода на режим видеоконференций, работала в Минске.

Грызлов обратил внимание, что значительная часть его деятельности на протяжении почти 15 лет связана с Белоруссией.

14 января президент России Владимир Путин назначил Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.