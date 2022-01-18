Грызлов: посольство России в Белоруссии окажет поддержку россиянам Дудникову и Сапеге

Новый посол России в Белоруссии Борис Грызлов в интервью ТАСС заявил, что посольство окажет поддержку россиянам Егору Дудникову и Софье Сапеге.

Он ответил на вопрос о стратегии посольства России в отношении дел Дудникова и Сапеги.

«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства», — сказал он.

По его словам, есть единый целостный подход, который реализуется в отношении всех российских граждан. В том числе речь идёт о предоставлении правовой защиты законных прав и интересов россиян, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договорённостей, другой посильной помощи.

«Этими принципами мы и будем руководствоваться», — отметил Грызлов.

14 января президент России Владимир Путин назначил Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.