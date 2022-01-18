Грызлов: посольство России в Белоруссии окажет поддержку россиянам Дудникову и Сапеге
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Он ответил на вопрос о стратегии посольства России в отношении дел Дудникова и Сапеги.
«Помощь гражданам нашей страны, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, — это одна из важных задач посольства», — сказал он.
По его словам, есть единый целостный подход, который реализуется в отношении всех российских граждан. В том числе речь идёт о предоставлении правовой защиты законных прав и интересов россиян, обеспечении справедливого правосудия, соблюдении международных договорённостей, другой посильной помощи.
«Этими принципами мы и будем руководствоваться», — отметил Грызлов.
14 января президент России Владимир Путин назначил Грызлова на пост российского посла в Белоруссии.