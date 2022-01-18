В Казахстане число случаев коронавируса достигло 1 071 130

Короткая ссылка
За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане достигло 1 071 130.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Казахстана.

За сутки число случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло на 9 798.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове и директор организации по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявили, что омикрон-штамм коронавируса  представляет особую опасность для пожилых людей, невакцинированных и тех, кто имеет сопутствующие заболевания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить