«24 канал»: рассматривающему меру пресечения Порошенко судье стало плохо

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Судье киевского суда Алексее Соколову, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, «стало плохо, в суд вызвали скорую помощь», сообщает «24 канал».
«24 канал»: рассматривающему меру пресечения Порошенко судье стало плохо
  • © Yevhen Kotenko / Avalon
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«Судье, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, стало плохо. Речь идёт об Алексее Соколове. Пришлось обратиться к медикам», — говорится в сообщении телеканала.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.

Экс-президент прибыл на заседание суда в Киеве из Варшавы.

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