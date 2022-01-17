«24 канал»: рассматривающему меру пресечения Порошенко судье стало плохо

Судье киевского суда Алексее Соколову, который рассматривает меру пресечения экс-президенту Петру Порошенко, «стало плохо, в суд вызвали скорую помощь», сообщает «24 канал».

«Судье, который должен объявлять решение о мере пресечения Петру Порошенко, стало плохо. Речь идёт об Алексее Соколове. Пришлось обратиться к медикам», — говорится в сообщении телеканала.

17 января в Киеве началось заседание суда, на котором рассматривается ходатайство об избрании меры пресечения Петру Порошенко по делу о государственной измене и реализации угля из Донбасса.

Экс-президент прибыл на заседание суда в Киеве из Варшавы.