Порошенко считает Зеленского «неадекватным человеком»

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Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает неадекватным действующего главу государства Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, «это опасно для страны».
Порошенко считает Зеленского «неадекватным человеком»
  • © Yevhen Kotenko / Avalon
  • Legion-Media

«Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский — человек неадекватный. И это опасно для страны... Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны», — сказал бывший президент в интервью «Украинской правде».

Ранее Порошенко обвинил действующего главу государства Зеленского в намерении стать диктатором.

По его мнению, угольным делом против него украинский лидер пытается убрать политического конкурента.

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