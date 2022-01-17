Порошенко считает Зеленского «неадекватным человеком»

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает неадекватным действующего главу государства Владимира Зеленского. По мнению Порошенко, «это опасно для страны».

«Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский — человек неадекватный. И это опасно для страны... Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны», — сказал бывший президент в интервью «Украинской правде».

Ранее Порошенко обвинил действующего главу государства Зеленского в намерении стать диктатором.

По его мнению, угольным делом против него украинский лидер пытается убрать политического конкурента.