Порошенко считает Зеленского «неадекватным человеком»
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«Я подумаю, оставлять ли вам это в интервью или нет, но Зеленский — человек неадекватный. И это опасно для страны... Принятие решений в таком неадекватном состоянии опасно для страны», — сказал бывший президент в интервью «Украинской правде».
Ранее Порошенко обвинил действующего главу государства Зеленского в намерении стать диктатором.
По его мнению, угольным делом против него украинский лидер пытается убрать политического конкурента.