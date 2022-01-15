Порошенко обвинил Зеленского в намерении стать диктатором

Бывший президент Украины Пётр Порошенко перед своим возвращением в страну обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в намерении стать диктатором.

«Вы пытаетесь сделать то, что делает каждый человек, претендующий на то, чтобы стать диктатором. Превратить демократию в диктатуру. Вы хотите вернуть мажоритарную систему для того, чтобы за гречку и через «Дію» (приложение. — RT) покупать голоса избирателей, потому что это ваш единственный шанс. Вы хотите устранить избирательную систему с открытыми списками. Вы хотите уничтожить демократию так же, как вы это делали на выборах 2021 года. Вы боитесь парламентских выборов, и поэтому вы хотите их перенести. Потому что после парламентских выборов у вас нет шансов взять президентские», — написал Порошенко в Facebook.

По словам экс-президента, Зеленский пытается «видосиками» о Порошенко отвлечь внимание от своих просчётов и критической ситуации.

Ранее Государственное бюро Украины заявило, что 17 января суд рассмотрит ходатайство об аресте бывшего украинского лидера Петра Порошенко по делу о государственной измене. В этот же день Порошенко намерен вернуться на Украину.