Президент Казахстана Токаев выступил за снижение присутствия государства в экономике
- РИА Новости
По словам Уали, 11 января Токаев на заседании нижней палаты парламента Казахстана заявил, что необходимо провести глубокую трансформацию деятельности фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».
«По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда «Самрук-Казына», — написал Уали в своём Instagram.
Также он заявил о важности сохранения прозрачности приватизации.
Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана анонсировали разработку новой концепции инвестиционной политики.