Президент Казахстана Токаев выступил за снижение присутствия государства в экономике

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Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступает за снижение присутствия государства в экономике. Об этом заявил его пресс-секретарь Берик Уали.
Президент Казахстана Токаев выступил за снижение присутствия государства в экономике
  • РИА Новости

По словам Уали, 11 января Токаев на заседании нижней палаты парламента Казахстана заявил, что необходимо провести глубокую трансформацию деятельности фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».

«По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда «Самрук-Казына», — написал Уали в своём Instagram.

Также он заявил о важности сохранения прозрачности приватизации.

Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана анонсировали разработку новой концепции инвестиционной политики.

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