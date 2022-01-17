Президент Казахстана Токаев выступил за снижение присутствия государства в экономике

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев выступает за снижение присутствия государства в экономике. Об этом заявил его пресс-секретарь Берик Уали.

РИА Новости

По словам Уали, 11 января Токаев на заседании нижней палаты парламента Казахстана заявил, что необходимо провести глубокую трансформацию деятельности фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». «По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда «Самрук-Казына», — написал Уали в своём Instagram. Также он заявил о важности сохранения прозрачности приватизации. Ранее в Министерстве иностранных дел Казахстана анонсировали разработку новой концепции инвестиционной политики.