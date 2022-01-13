В МИД Казахстана анонсировали разработку новой концепции инвестполитики

В Министерстве иностранных дел Казахстана анонсировали разработку новой концепции инвестиционной политики.

Отмечается, что 13 января вице-премьер — министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди провёл для аккредитованного иностранного дипломатического корпуса брифинг о ситуации в стране.

Тлеуберди подробно рассказал о задачах по обновлению общества и экономики Казахстана, поставленных президентом республики Касым-Жомартом Токаевым.

«В частности, правительство примет все возможные меры для восстановления доверия отечественных и иностранных инвесторов и торговых партнёров к экономике Казахстана, будет разработана новая концепция инвестиционной политики», — заявили в казахстанском МИД.

Ранее Токаев поручил за восемь месяцев восстановить основные объекты в Алма-Ате после произошедших в городе беспорядков.