В мэрии Алма-Аты заявили о необходимости восстановить почти 250 зданий после беспорядков
- РИА Новости
Об этом он заявил на совещании в городской администрации.
«На сегодняшний день определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Из них 27 — объекты государственных учреждений, 216 — объекты малого и среднего бизнеса», — цитирует его РИА Новости.
По его информации, десять из 27 зданий госорганов будут восстановлены за счёт бюджетных средств. В частности, в соответствующий список попали здания акимата и телеканала «Казахстан», а также резиденция президента.
Ранее пресс-служба комендатуры города Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2601 человека за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.