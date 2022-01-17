В мэрии Алма-Аты заявили о необходимости восстановить почти 250 зданий после беспорядков

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Заместитель акима Алма-Аты Мухит Азирбаев заявил, что после массовых беспорядков в городе необходимо восстановить 243 повреждённых здания.
В мэрии Алма-Аты заявили о необходимости восстановить почти 250 зданий после беспорядков
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совещании в городской администрации.

«На сегодняшний день определено 243 объекта, подлежащих восстановлению. Из них 27 — объекты государственных учреждений, 216 — объекты малого и среднего бизнеса», — цитирует его РИА Новости.

По его информации, десять из 27 зданий госорганов будут восстановлены за счёт бюджетных средств. В частности, в соответствующий список попали здания акимата и телеканала «Казахстан», а также резиденция президента.

Ранее пресс-служба комендатуры города Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2601 человека за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.

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