Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций и мародёров возросло до 2,6 тысячи

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Пресс-служба комендатуры города Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2601 человека за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.
Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций и мародёров возросло до 2,6 тысячи
  • © AP Photo / Vasily Krestyaninov

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в полиции Алма-Аты сообщили о 160 погибших в ходе беспорядков в городе.

15 января генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели.

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