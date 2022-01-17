Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций и мародёров возросло до 2,6 тысячи

Пресс-служба комендатуры города Алма-Аты заявила, что правоохранительные органы Казахстана с начала антитеррористической операции в Алма-Ате задержали 2601 человека за участие в незаконных акциях, мародёрстве и других преступлениях.

«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Ранее в полиции Алма-Аты сообщили о 160 погибших в ходе беспорядков в городе.

15 января генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели.