Число задержанных в Алма-Ате участников незаконных акций и мародёров возросло до 2,6 тысячи
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«Всего с начала антитеррористической операции задержан 2601 участник незаконных акций, мародёрств и других преступлений. Всего изъято 127 единиц огнестрельного оружия и 4077 боеприпасов», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Ранее в полиции Алма-Аты сообщили о 160 погибших в ходе беспорядков в городе.
15 января генсек ОДКБ Станислав Зась отметил, что во время беспорядков действовали хорошо организованные группы, преследовавшие террористические цели.