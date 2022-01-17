В Узбекистане впервые выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в стране за 24 часа зарегистрировали 1037 случаев COVID-19.
Общее число заболевших достигло 206 122.
По данным пресс-службы, также за сутки от коронавируса скончались три пациента, общее число жертв вируса составляет 1518.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.