В Узбекистане впервые выявили более тысячи случаев коронавируса за сутки

Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана заявила, что в стране впервые за всё время выявили более 1 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство, в стране за 24 часа зарегистрировали 1037 случаев COVID-19.

Общее число заболевших достигло 206 122.

По данным пресс-службы, также за сутки от коронавируса скончались три пациента, общее число жертв вируса составляет 1518.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир далёк от задачи вакцинировать от коронавируса 70% населения Земли к середине 2022 года.