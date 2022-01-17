Зять Назарбаева Кулибаев сложил полномочия главы нацпалаты предпринимателей Казахстана

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Супруг дочери экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Динары Тимур Кулибаев сообщил, что покидает должность председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

«С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен», — говорится в тексте заявления, опубликованного на сайте палаты от имени Кулибаева.

О причинах отставки он не сообщил и поблагодарил коллег за совместную работу.

Ранее РИА Новости со ссылкой на фонд «Самрук-Казына» сообщало, что два зятя экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева уволены с руководящих постов в национальных компаниях.

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