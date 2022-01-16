В ДНР заявили о работе РЭБ ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Короткая ссылка
В Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что зафиксировали работу систем радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников ОБСЕ.
В ДНР заявили о работе РЭБ ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе
  • © AP Photo / Andriy Dubchak

«СММ ОБСЕ в очередной раз заявляет о препятствовании в работе наблюдателей с украинской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, это было сделано с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии «размещения запрещённого вооружения 25-й и 95-й бригад».

«Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н. п. Калиново и Верхнеторецкое ВФУ применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в заявлении.

Все факты «подтверждаются отчётом СММ ОБСЕ №9 от 15 января», — подчеркнули в ведомстве.

Также о работе станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в декабре заявляла Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить