В ДНР заявили о работе РЭБ ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

В Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что зафиксировали работу систем радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников ОБСЕ.

«СММ ОБСЕ в очередной раз заявляет о препятствовании в работе наблюдателей с украинской стороны», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, это было сделано с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии «размещения запрещённого вооружения 25-й и 95-й бригад».

«Для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н. п. Калиново и Верхнеторецкое ВФУ применили станции РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 502-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в заявлении.

Все факты «подтверждаются отчётом СММ ОБСЕ №9 от 15 января», — подчеркнули в ведомстве.

Также о работе станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в декабре заявляла Народная милиция самопровозглашённой Луганской народной республики.