В ЛНР заявили о работе РЭБ ВСУ около трёх населённых пунктов в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает Луганский информационный центр.
«В районе населённых пунктов Золотое, Новоивановка и Орехово мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что украинские военные делали это «в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в данных районах военной техники».
Ранее в ЛНР заявили об активизации беспилотников ВСУ в Донбассе.