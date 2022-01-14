В ООН поприветствовали установление «относительного спокойствия» в Казахстане

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Советник по прессе и коммуникациям офиса постоянного координатора ООН в Казахстане Эльнара Байназарова заявила, что в организации приветствуют установление «относительного спокойствия» в Казахстане.
В ООН поприветствовали установление «относительного спокойствия» в Казахстане
  • AP

«Мы приветствуем относительное спокойствие, которое, похоже, вернулось в большую часть страны. Мы сожалеем о насилии, гибели людей и разрушении имущества», — сказала она в интервью РИА Новости.

Вместе с этим Байназарова добавила, что команда ООН в Казахстане «готова поддержать все усилия, направленные на поиск устойчивого разрешения сложившейся ситуации».

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT прокомментировал ситуацию в Казахстане.

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