Генсек ОДКБ: столкновений миротворцев с боевиками в Казахстане не было

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась в интервью RT заявил, что за время миссии миротворческих сил организации в Казахстане столкновений миротворцев с вооружёнными бандитами и террористами не происходило.

«Вот, на протяжении этих дней, когда выполнялась миротворческая операция, прямых столкновений с вооружёнными бандитами или террористами на тех объектах, которые были взяты под охрану миротворцами, не было», — сказал генсек ОДКБ.

По его словам, появление миротворцев повлекло за собой «какой-то отрезвляющий эффект» в республике. Зась предположил, что «охладились некоторые горячие головы, понимая, что там ничего не пройдёт».

Также он заявил, что отношение местных жителей к миротворцам было хорошее.

«С пониманием люди отнеслись к прибытию нашего миротворческого контингента в эту страну. Наверное, понимали, что приехали помочь им в этой непростой ситуации. Поэтому к миротворцам было отношение соответствующее», — сказал Зась.

Он уточнил, что ни одного столкновения между миротворцами и местным населением не было.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.