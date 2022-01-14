Военные Таджикистана и Киргизии из сил ОДКБ вернулись в пункты дислокации

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Военные Таджикистана и Киргизии из Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности вернулись из Казахстана в пункты постоянной дислокации.
Военные Таджикистана и Киргизии из сил ОДКБ вернулись в пункты дислокации
  • AP

Об этом сообщило Министерство обороны России.

Миротворцы выполняли задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане.

«Подразделения вооружённых сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ... прибыли в пункты постоянной дислокации», — цитирует сообщение РИА Новости

По информации министерства, самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил личный состав и технику миротворческого контингента Таджикистана на родину.

Подразделение миротворцев Киргизии вернулось в место дислокации, совершив марш на штатной технике.

Ранее сообщалось, что российские самолёты доставили белорусских военных из ОДКБ из Казахстана в Минскую область.

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