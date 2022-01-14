Военные Таджикистана и Киргизии из сил ОДКБ вернулись в пункты дислокации
- AP
Об этом сообщило Министерство обороны России.
Миротворцы выполняли задачи по охране социально значимых объектов в Казахстане.
«Подразделения вооружённых сил Республики Таджикистан и Киргизской Республики из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ... прибыли в пункты постоянной дислокации», — цитирует сообщение РИА Новости.
По информации министерства, самолёт Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставил личный состав и технику миротворческого контингента Таджикистана на родину.
Подразделение миротворцев Киргизии вернулось в место дислокации, совершив марш на штатной технике.
Ранее сообщалось, что российские самолёты доставили белорусских военных из ОДКБ из Казахстана в Минскую область.