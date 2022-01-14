Министр информации Казахстана Умаров прокомментировал обвинения в русофобии

Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров в первом интервью после назначения на должность прокомментировал обвинения в русофобии.

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал он в интервью Sputnik Казахстан.

Отмечается, что условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил — например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.