Министр информации Казахстана Умаров прокомментировал обвинения в русофобии

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Новый министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров в первом интервью после назначения на должность прокомментировал обвинения в русофобии.
Министр информации Казахстана Умаров прокомментировал обвинения в русофобии
  • Legion-Media

«Обвинения и выводы на основе эмоциональных и некорректных перепалок в соцсетях более чем десятилетней давности понятны, но исчерпаны. Этот виртуальный мусор давно уже истлел», — сказал он в интервью Sputnik Казахстан.

Отмечается, что условием интервью стали письменные ответы министра на вопросы агентства. На некоторые присланные редакцией вопросы министр не ответил — например, на вопрос о том, запрещён ли ему въезд в Россию и в связи с чем.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что агентство не станет работать с Аскаром Умаровым.

По его словам, он «внимательно прочитал многочисленные цитаты нового министра информации», в которых тот нелестно отзывается о русских.

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