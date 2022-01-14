В Алма-Ате сообщили об ухудшении эпидситуации с COVID-19

В Алма-Ате увеличился в 2,2 раза уровень недельной заболеваемости COVID-19, заявила главный санитарный врач города Карлыгаш Абдижаббарова.

«Эпидемиологическая ситуация по COVID-19 в Алма-Ате резко ухудшилась, в матрице оценки эпидемиологической ситуации по Республике Казахстан город третий день находится в «красной зоне», — цитирует Абдижаббарову РИА Новости.

По её словам, суточный показатель возрос до 2156 инфицированных в сравнении с 972 случаями коронавируса в начале года. Индекс передачи инфекции возрос в 1,8 раза.

«Появившийся штамм «омикрон» стремительно распространяется среди населения и в скором времени вытеснит штамм «дельта», — утверждает санврач.

По прогнозу Абдижаббаровой, пик очередной волны коронавируса ожидается в марте.

За минувшие сутки общее число случаев заболевания COVID-19 в Казахстане достигло 1 024 004.

За сутки число случаев инфицирования коронавирусом в стране возросло на 10 418.