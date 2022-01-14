Токаев поблагодарил президента Киргизии за оказанную Казахстану поддержку

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил своего коллегу из Киргизии Садыра Жапарова за оказанную государству поддержку.

Как сообщает пресс-служба главы киргизского государства, лидеры двух стран провели телефонную беседу.

«Президент Казахстана выразил благодарность президенту Садыру Жапарову за оказанную поддержку во время трагических событий, произошедших в Казахстане, а также проинформировал о начале вывода миротворческого контингента ОДКБ из страны», — говорится в сообщении пресс-службы главы Киргизии.

Ранее стало известно о вылете десяти самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ из Казахстана в Минскую область.

Миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России.