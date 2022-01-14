Киргизские миротворцы ОДКБ вернулись из Казахстана на пункты постоянной дислокации

Военнослужащие ВС Киргизии из состава группы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), принимающие участие в миротворческой миссии в Казахстане, вернулись на пункты постоянной дислокации.

«Миротворческий воинский контингент сегодня прибыл из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации», — заявил представитель Минобороны республики в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно о вылете из Казахстана десяти самолётов с белорусскими миротворцами ОДКБ в Минскую область.

Как уточняется, миротворческие контингенты Армении и Таджикистана также будут доставлены в пункты постоянной дислокации самолётами ВТА ВКС России.