В Белоруссии Google обязали выплатить штраф в размере около $560 тысяч

В Белоруссии компанию Google обязали выплатить штраф в размере 1,4 млн белорусских рублей (около $560 тыс.) за нарушение антимонопольного законодательства республики.

Об этом сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

«Постановлением экономического суда г. Минска от 10 декабря 2021 года компания Google LLC привлечена к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 1 438 941 белорусский рубль», — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке магазинов приложений.

Ранее стало известно, что Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов в России.