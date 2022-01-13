В Белоруссии Google обязали выплатить штраф в размере около $560 тысяч
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Об этом сообщается на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.
«Постановлением экономического суда г. Минска от 10 декабря 2021 года компания Google LLC привлечена к административной ответственности с наложением административного взыскания в виде штрафа в размере 1 438 941 белорусский рубль», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке магазинов приложений.
Ранее стало известно, что Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов в России.