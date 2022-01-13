В МВД Белоруссии заявили о сохранении в стране угрозы экстремизма и терроризма

Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что в стране сохраняется угроза экстремизма и терроризма.

Об этом говорится в Telegram-канале белорусского МВД.

«МВД Республики Белоруссия констатирует сохранение угрозы экстремизма и терроризма в стране, в том числе и со стороны саморадикализированных граждан», — заявил Казакевич.

Таким образом он прокомментировал задержание в Минске мужчины по подозрению в совершении взрывов в белорусской столице.

В декабре сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении шести человек дела о создании террористической организации и совершении теракта.