В МВД Белоруссии заявили о сохранении в стране угрозы экстремизма и терроризма

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Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что в стране сохраняется угроза экстремизма и терроризма.
В МВД Белоруссии заявили о сохранении в стране угрозы экстремизма и терроризма
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Об этом говорится в Telegram-канале белорусского МВД.

«МВД Республики Белоруссия констатирует сохранение угрозы экстремизма и терроризма в стране, в том числе и со стороны саморадикализированных граждан», — заявил Казакевич.

Таким образом он прокомментировал задержание в Минске мужчины по подозрению в совершении взрывов в белорусской столице.

В декабре сообщалось, что Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении шести человек дела о создании террористической организации и совершении теракта.

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