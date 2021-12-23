СК Белоруссии возбудил против шести человек дела по статьям о терроризме

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Следственный комитет Белоруссии возбудил в отношении шести человек дела о создании террористической организации и совершении теракта.
СК Белоруссии возбудил против шести человек дела по статьям о терроризме
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Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

Отмечается, что управление СК по Минску в декабре 2021 года возбудило дело по статье «Cоздание организации для осуществления террористической деятельности либо участие в ней» и четыре дела по статье «Акт терроризма в отношении государственного или общественного деятеля» УК Белоруссии.

22 декабря президент Александр Лукашенко заявил, что в республике была задержана группа лиц, собиравшихся совершить теракты.

Также стало известно, что правоохранительные органы Белоруссии задержали имеющего вид на жительство в стране гражданина России по уголовному делу о терроризме.

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