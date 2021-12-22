Лукашенко заявил о задержании группы лиц, собиравшихся совершить теракты
- AP
«Министр внутренних дел мне доложил. Сегодня ночью — вчера днём задержали шесть или семь человек, которые пытались совершить теракты. Некоторые — мы просто наблюдали и ждали, когда они под камеру это сделают. Всё засняли. Против государственных служащих, особенно против работников прокуратуры, и даже на судей уже покатили. Семь человек задержали», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.
Также он отметил, что одному человеку удалось скрыться.
«Одного ищем. Найдём, вроде в Россию побежал. Но там привезут нам его», — добавил глава государства.
Ранее Лукашенко заявил, что власти Белоруссии ликвидировали все некоммерческие организации, которые, по его словам, занимались организацией протестов в 2020 году.