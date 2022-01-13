Глава Минобороны Литвы Анушаускас предложил учредить на Украине военную миссию ЕС

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Литва предлагает Евросоюзу учредить на Украине военную миссию сообщества, заявил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.
Глава Минобороны Литвы Анушаускас предложил учредить на Украине военную миссию ЕС
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По его словам, миссия ЕС стала бы сильным сигналом в поддержку Украины.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Литвы, инициатива учреждения военной миссии ЕС на Украине будет рассматриваться на следующей встрече военных министров сообщества в марте текущего года.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится направить миссию на Украину по подготовке кадров высокого уровня для украинской армии.

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