Глава Минобороны Литвы Анушаускас предложил учредить на Украине военную миссию ЕС

Литва предлагает Евросоюзу учредить на Украине военную миссию сообщества, заявил глава литовского военного ведомства Арвидас Анушаускас.

По его словам, миссия ЕС стала бы сильным сигналом в поддержку Украины.

Как пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны Литвы, инициатива учреждения военной миссии ЕС на Украине будет рассматриваться на следующей встрече военных министров сообщества в марте текущего года.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится направить миссию на Украину по подготовке кадров высокого уровня для украинской армии.