Первые подразделения российских миротворцев из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию
- AP
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что четыре самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации доставят российские подразделения в Ивановскую область.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.