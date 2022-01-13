Первые подразделения российских миротворцев из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию

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Первые подразделения российских десантников из Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности со штатной техникой вылетели из аэропорта Алма-Аты в пункт постоянной дислокации.
Первые подразделения российских миротворцев из сил ОДКБ вылетели из Алма-Аты в Россию
  • AP

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России. 

Отмечается, что четыре самолёта Ил-76 военно-транспортной авиации доставят российские подразделения в Ивановскую область.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину, что работу по выводу миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности из Казахстана планируется завершить 19 января.

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