Политолог Бальбек назвал «сбрасыванием масок» планы ЕС по подготовке украинских военных

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля о том, что ЕС готовится направить миссию на Украину по подготовке кадров высокого уровня для украинской армии.

«Ожидаемо, что ЕС вслед за США выберет путь конфронтации и начнёт накачивать мускулы украинской армии. Что называется, маски сброшены, истинные европейские ценности нам показаны — это натравливание народов друг на друга и военная поддержка диктатуры, которая сейчас правит Украиной», — сказал политолог.

По его мнению, в официальном Киеве заявление ЕС «могут воспринять как начало военной операции по усмирению Донбасса».

Ранее Боррель заявил, что ЕС обсуждает отправку миссии на Украину для подготовки офицеров.

Он отметил, что скоро решение по этому вопросу будет принято.